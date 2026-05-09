Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 Yendi

09.05.2026 22:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. İki gol Fred'den geldi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Candaş Elbil, Suat Güz

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı (Dk. 46 Bazoer), Adil Demirbağ (Dk. 79 Baniya), Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic (Dk. 59 Bjorlo), Deniz Türüç (Dk. 68 Svendsen), Bardhi (Dk. 68 Jinho Jo), Olaigbe, Muleka (Dk. 79 Yasir Subaşı)

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo (Dk. 66 Mert Müldür), Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Yiğit Efe Demir), Oosterwolde, Levent Mercan (Dk. 46 Brown), Kante, Guendouzi (Dk. 66 İsmail Yüksek), Musaba (Dk. 74 Oğuz Aydın), Fred, Kerem Aktürkoğlu, Talisca (Dk. 80 Asensio)

Goller: Dk. 13 ve Dk. 71 Fred, Dk. 56 Brown (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 6 Adil Demirbağ, Dk. 43 Deniz Türüç, Dk. 59 Jevtovic (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 23 Fred, Dk. 90+3 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.

47. dakikada Jevtovic'in pasında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası dışından şutu kaleci Mert Günok'ta kaldı.

48. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Musaba'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Fred'in sert şutunu kaleci Bahadır Güngördü çıkardı.

55. dakikada Yiğit Efe Demir'in pasında topla buluşan Talisca'nın ceza sahası dışından şutu az farkla üstten dışarıya gitti.

56. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Köşe vuruşunda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun ortasına yükselen Brown'un kafa vuruşu ağlara gitti: 0-2.

71. dakikada konuk ekip farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan topla ceza sahasına giren Mert Müldür'ün pasında arka direkte topla buluşan Fred meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

74. dakikada Jinho Jo'nun, Fred'in ceza sahası içerisindeki müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Karaoğlan, penaltıyı iptal etti.

Karşılaşma, sarı-lacivertlilerin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı

23:32
Fenerbahçe’den tepki: ’’Sakın ha’ sezonu sona erdi
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi
22:57
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek
22:53
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt
22:43
Victor Osimhen’den şampiyonluk sonrası ilk mesaj
Victor Osimhen'den şampiyonluk sonrası ilk mesaj
22:24
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5!
22:14
Şampiyon Galatasaray’da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 23:39:42. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.