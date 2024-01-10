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Fenerbahçe, Konyaspor'u 5-0 mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Konyaspor'u 5-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'u 5-0 mağlup etti. Dzeko'nun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe, Konyaspor\'u 5-0 mağlup etti
10.01.2024 - 21:02,  Güncelleme: 21:03
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Dzeko, ceza sahası içi sağ tarafında Adil Demirbağ'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla hakem Kadir Sağlam pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını gösterdi.

11. dakikada beyaz noktanın başına geçen Dzeko, topu ağlara gönderdi. 1-0

17. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasında sol taraftan topla birlikte ceza sahasına giren King, sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

32. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Dzeko, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

40. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında topla birlikte ceza yayı sağ tarafından ceza sahasına giren Szymanski, çizgiye inip içeri çevirdiği topa altı pas içerisinde Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

42. dakikada Szymanski'nin savunmanın arkasına attığı pasta topa birlikte ceza sahasına giren Mert Müldür, altı pas çizgisi gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Deniz Ertaş'ın solundan meşin yuvarlağı filelere yolladı. 4-0

44. dakikada ceza yayı üzerinden King ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahasına giren Szymanski, penaltı noktası solundan sol ayağıyla yaptığı vuruşta kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 5-0

Hakemler: Kadir Sağlam, Furkan Ürün, Anıl Usta

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, King, Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Mert Hakan Yandaş, Tadic, Cengiz Ünder, Umut Nayir, Batshuayi, Bartuğ Elmaz, Emre Mor

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Kahraman Demirtaş, Guilherme, Soner Dikmen, Uğurcan Yazğılı, Prip, Cicaldau, Moreno, Emrehan Gedikli

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Yasir Subaşı, Muric, Yunus Mallı, Oliveira, Cebrail Karayel, Rak, Oğulcan Ülgün, N'Zonzi, Mehmet Büyüksayar

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Dzeko (dk. 11 pen., 32 ve 41), Mert Müldür (dk. 42), Szymanski (dk. 44) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Ahmet Oğuz (Konyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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