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Fenerbahçe, Konyaspor'u 7-1 mağlup ederek 7 gol attı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Konyaspor'u 7-1 mağlup ederek 7 gol attı

Fenerbahçe, Süper Lig'de konuk ettiği Konyaspor'u 7-1 yenerek bu sezonki en yüksek gol sayısına ulaştı. Sarı-lacivertliler son 2 lig maçında 12 gol kaydetti ve puanını 50'ye yükseltti.

Fenerbahçe, Konyaspor\'u 7-1 mağlup ederek 7 gol attı
10.01.2024 - 22:07,  Güncelleme: 22:09
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Süper Lig'de konuk ettiği Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, bu sezon ilk kez 7 gol attı. Sarı-lacivertliler son 2 lig maçında 12 gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 7-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Edin Dzeko (3), Mert Müldür, Szymanski, Batshuayi ve Uğurcan'ın kendi kalesine attığı golle geldi. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon hücumdaki verimliliği istatistiklere de yansıtan Fenerbahçe, 3 kez 5 gol atarken, bugün de 7 gollü galibiyete ulaştı. Süper Lig'in en çok gol atan takımı olan Kanarya, 19 hafta sonunda gol sayısını 56'ya yükseltti.

Geçtiğimiz pazar günü ligde İstanbulspor'u 5-1 mağlup eden Fenerbahçe, son 2 lig maçında 12 gole imza attı. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 50'ye yükseltirken, yeşil-beyazlılar 18 puanda kaldı.

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Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Konyaspor'u 7-1 mağlup ederek 7 gol attı - Son Dakika
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