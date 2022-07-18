UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu kura çekimleri, İsviçre 'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Dinamo Kiev 'i elemesi halinde 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Avusturya 'nın Sturm Graz takımıyla karşı karşıya gelecek. Eğer sarı-lacivertli ekip, Dinamo Kiev'e elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndan devam edecek. Sarı-lacivertliler, bu durumda ise Çekya temsilcisi Slovacko ile mücadele edecek.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika

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