Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu

18.07.2022 16:22
Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda mücadele eden Fenerbahçe ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda yer alan Konyaspor ile İstanbul Başakşehir'in rakiplerini elemesi durumunda bir üst turda karşılaşacakları olası rakipleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda mücadele eden Fenerbahçe ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda yer alan Konyaspor ile İstanbul Başakşehir'in rakiplerini elemesi durumunda bir üst turda karşılaşacakları olası rakipleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu kura çekimleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Dinamo Kiev'i elemesi halinde 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşı karşıya gelecek. Eğer sarı-lacivertli ekip, Dinamo Kiev'e elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndan devam edecek. Sarı-lacivertliler, bu durumda ise Çekya temsilcisi Slovacko ile mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçları 2-3 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 9 Ağustos'ta oynanacak.KONFERANS LİGİ'NDE MUHTEMEL RAKİPLER Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir ve Konyaspor'un 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri de belirlendi. Konyaspor, 2'nci Ön Eleme Turu'nda BATE Borisov'u elemesi halinde 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Koper (Slovenya) – Vaduz (Lihtenştayn) eşleşmesinin galibi ile tur mücadelesi verecek.İstanbul Başakşehir ise 2'nci Ön Eleme Turu'nda karşı karşıya geleceği Maccabi Netanya takımını elemesi durumunda Breidablik (İzlanda) – Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibi ile 3'üncü Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda ilk maçlar 4 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 11 Ağustos'ta oynanacak.


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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika
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