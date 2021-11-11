Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Hocanın tazminatı yok. Tazminatı ödeyip gönderemiyorlar söylemleri tamamen dezenformasyon. Biz hocamızın...
11.11.2021 16:19
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Hocanın tazminatı yok. Tazminatı ödeyip gönderemiyorlar söylemleri tamamen dezenformasyon. Biz hocamızın arkasındayız. Takımımıza da kendimize de hocamıza da inanıyoruz"
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Hocanın tazminatı yok. Tazminatı ödeyip gönderemiyorlar söylemleri tamamen dezenformasyon. Biz hocamızın arkasındayız. Takımımıza da kendimize de hocamıza da inanıyoruz" - İSTANBUL
Fenerbahçe, Spor, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: 'Hocanın tazminatı yok. Tazminatı ödeyip gönderemiyorlar söylemleri tamamen dezenformasyon. Biz hocamızın... - Son Dakika Spor
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