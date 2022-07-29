Fenerbahçe'den sakat oyuncular hakkında açıklama - Son Dakika
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Fenerbahçe'den sakat oyuncular hakkında açıklama

29.07.2022 19:21
Fenerbahçe'den sakat oyuncular hakkında açıklama

Fenerbahçe Kulübü, Dinamo Kiev maçında sakatlanan oyuncuların durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, Dinamo Kiev maçında sakatlanan oyuncuların durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dinamo Kiev ile oynadığımız maçta sakatlanan oyuncularımızın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan değerlendirmelerinde; Ferdi Kadıoğlu'nda kasıkta zorlanma, İrfan Can Kahveci'de darbeye bağlı zorlanma, Joshua King'de burkulma, Altay Bayındır'da da diz travması tespit edilmiştir. Bu oyuncuların dışında Joao Pedro'da ise üst adale yırtığı saptanmıştır. Futbolcularımızın tedavisine başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den sakat oyuncular hakkında açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den sakat oyuncular hakkında açıklama - Son Dakika
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