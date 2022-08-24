Fenerbahçe, Meyer ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Meyer ile yollarını ayırdı

24.08.2022 09:50
Fenerbahçe, Meyer ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, Max Meyer ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Max Meyer ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer'in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Max Meyer'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon başında bedelsiz şekilde gelen Alman futbolcu, devre arasında Midtjylland'a kiralanmıştı.

26 yaşındaki oyuncuyu, önümüzdeki sezon İsviçre ekibi Luzern'in formasını giyecek.

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Fenerbahçe, Max Meyer'in sözleşmesini feshettiğini duyurdu Fenerbahçe, Max Meyer'in sözleşmesini feshettiğini duyurdu Fenerbahçe'de ayrılık vakti! Alman futbolcu Max Meyer'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi Fenerbahçe'de ayrılık vakti! Alman futbolcu Max Meyer'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
Kaynak: AA

Fenerbahçe, Max Meyer, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Meyer ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Meyer ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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