Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını Duyurdu - Son Dakika
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Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını Duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, 2 Nisan Salı günü yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi. Toplantıda, 17 Mart 2024 tarihindeki olaylar ve Türk futbolundaki son gelişmeler nedeniyle alınacak aksiyonlar değerlendirilecek.

19.03.2024 16:41  Güncelleme: 16:44
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Fenerbahçe Kulübü, 2 Nisan Salı günü yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği açıklamada, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulunun tamamının talebiyle 2 Nisan Salı günü, saat 17.00'de olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

Ülker Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamaması halinde 9 Nisan Salı günü, aynı saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

Olağanüstü genel kurul toplantısının gündeminde, "17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol A takımımızın Süper Lig'den çekilmesi dahil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi" maddesi de yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını Duyurdu - Son Dakika

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