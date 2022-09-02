Fenerbahçe : "Kulübümüz, Michy Batshuayi 'nin takımımıza transferi için kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul 'a gelmektedir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Michy Batshuayi, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe: 'Kulübümüz, Michy Batshuayi'nin takımımıza transferi için kulübü ile anlaşma sağlamıştır. - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.