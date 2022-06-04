Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi - Teknik direktör İsmail Kartal - Son Dakika
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Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi - Teknik direktör İsmail Kartal

04.06.2022 12:34

Fenerbahçe Futbol Takımı'ndaki görevi sona eren teknik direktör İsmail Kartal, şampiyonluk için sarı-lacivertli camianın yolunun açıldığını söyledi.

Fenerbahçe Futbol Takımı'ndaki görevi sona eren teknik direktör İsmail Kartal, şampiyonluk için sarı-lacivertli camianın yolunun açıldığını söyledi.

Kartal, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübünün 2021 yılı olağan olağan mali genel kurul toplantısında konuştu.

Eşi ve oğluyla kürsüde yer alan Kartal, kendisine gösterilen sevgi sebebiyle tüm camiaya teşekkür etti.

Ailecek Fenerbahçeli olduklarını hatırlatan Kartal, "Ben Fenerbahçeli İsmail Kartal olduysam bu arma sayesinde oldum. Fenerbahçe'nin armasının anlamı bence göründüğünden, yazılandan çok daha büyüktür. Samandıra'da boş zamanlarımızda bu armanın tartışmasını yaptığımızda, dünyada eşinin benzerinin olmadığı bir arma olduğunu gördük." dedi.

Sezonu kendilerine yakışır bir şekilde kapattıklarını vurgulayan Kartal, "Takımımızın bir oyun gücü, yapısı var. Taraftarlar bu oyuna alıştı. Yeni gelen hocamızla, birkaç iyi transferle bu takım yeni sezonda Allah'ın izniyle şampiyon olacak." diye konuştu.

Görev yaptığı dönemde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kendisine çok destek verdiğine dikkati çeken Kartal, şunları kaydetti:

"Başkanım Ali Koç ile 17-18 yaşından beri arkadaşız. Yöneticilerime, taraftarlarıma, medya mensuplarına, Samandıra'daki personele, en büyük pay sahibi oyuncularıma teşekkür ediyorum. Başkanıma ayrıca teşekkür etmek istiyorum. 'Buranın patronu sensin, ne istiyorsan onu yap' dedi. Bu önemli bir şeydir. 'Sonuna kadar senin arkandayız, her alacağın kararda seninle beraberiz' dediler. Bu yüksek öz güvenle bende kendimi daha rahat hissettim ve çalıştım. Hep birlikte başarıyı elde ettik. Büyük Fenerbahçe taraftarları, benim verdiğim mesajları alarak desteklediler, biz de mahcup etmedik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum."

Koç'un kendisine sonraki sezonlarda beraber çalışabileceklerini söylediğini aktaran Kartal, "Başkanımız bundan sonraki sezonlarda beraber çalışabileceğimizi söyledi, teşekkür ediyorum. Bundan sonra zaman nasıl biter bilmiyorum. Tek düşüncem var. Yeni sezon ve bundan sonraki sezonlardaki şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe'dir. Bunu her zaman biliyorum. Taraftarlarımızın camiamızın beklentileri var. Bu camia fazlasını hak ediyor. Çok daha fazlasını yapacak gücümüz var. Bundan sonraki sezonlarda başaracağını düşünüyorum. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun." diyerek sözlerini tamamladı.

Kartal, konuşmasının ardından alkışlarla salondan ayrıldı.

Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi - Teknik direktör İsmail Kartal
Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi - Teknik direktör İsmail Kartal
Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi - Teknik direktör İsmail Kartal
Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi - Teknik direktör İsmail Kartal
Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi - Teknik direktör İsmail Kartal
Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi - Teknik direktör İsmail Kartal
Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi - Teknik direktör İsmail Kartal
Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi - Teknik direktör İsmail Kartal
Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi - Teknik direktör İsmail Kartal

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi - Teknik direktör İsmail Kartal - Son Dakika

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