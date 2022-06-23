Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

23.06.2022 20:46
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahaya geçen futbolcular, dayanıklılık koşuları ve pas çalışmaları ile sürdürdükleri idmanı, taktiksel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika

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