Fenerbahçe, Lazio'yu 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe, Lazio'yu 1-0 Mağlup Etti

30.07.2025 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, hazırlık maçında Lazio'yu İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 yendi.

Fenerbahçe, sezon öncesi son hazırlık maçında İtalya'nın Lazio ekibini 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Chobani Stadı'ndaki müsabakada yeni transferler Archie Brown ve John Duran'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmaya İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Fred, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve John Duran 11'i ile çıktı.

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri ise Provedel, Lazzari, Fuentes, Nielsen, Tavares, Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Castellano ve Zaccagni'ye ilk 11'de şans verdi.

Maçın henüz 1. dakikasında Lazio savunmasının hatasında İrfan Can Kahveci'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısında baskın oynayan taraftı. 14. dakikada Bartuğ Elmaz, 18. dakikada da Sebastian Szymanski'nin şutlarında gole yaklaşan sarı-lacivertliler, devrenin uzatma anlarında ise Mert Müldür'ün kafa vuruşunda direğe takıldı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısına değişiklik yapmadan başlayan Fenerbahçe'de 57. dakikada Oğuz Aydın'ın yerine Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz'ın yerine Sofyan Amrabat ve John Duran'ın yerine de Youssef En-Nesyri oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın 59. dakikasında sarı-lacivertliler, öne geçti. Lazio savunmasının hatasında meşin yuvarlağı kapan En-Nesyri, müsait pozisyondaki İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, ceza sahası önünden topu filelere gönderdi: 1-0.

Fenerbahçe'de 72. dakikada genç savunmacı Yusuf Akçiçek'in yerine Çağlar Söyüncü, 73. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine Cengiz Ünder oyuna girdi. Teknik direktör Jose Mourinho, 83. dakikada Oğuz Aydın ve Archie Brown'ı kenara çağırırken Levent Mercan ve Alexander Djiku'yu sahaya sürdü.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Tribünler doldu

Fenerbahçe'nin Lazio ile oynadığı hazırlık müsabakasına taraftarların ilgisi yüksekti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, maçta tribünlerin tamamına yakınını doldururken karşılaşma öncesinde ısınmaya çıkan futbolculara da tezahüratlarla destek verdi.

Milan Skriniar, Chobani Stadı'nda

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu ve İstanbul'a getirdiği Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan direkt Chobani Stadı'na geldi.

30 yaşındaki futbolcu, Lazio müsabakasını tribünden takip etti.

Geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'de kiralık forma giyen Skriniar'ın, sağlık kontrollerinden sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Kaynak: AA

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, istanbul, İtalya, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Lazio'yu 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı
Galatasaray’dan Barış Alper’e Yeni Sözleşme Galatasaray'dan Barış Alper'e Yeni Sözleşme
Denizli’de polis memuru kaldığı apartta intihar etti Denizli'de polis memuru kaldığı apartta intihar etti
30 yaş üstü öğrencilere mahkemeden iyi haber İBB’nin kararı iptal edildi 30 yaş üstü öğrencilere mahkemeden iyi haber! İBB'nin kararı iptal edildi
Gazeteci Cem Küçük’ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu Gazeteci Cem Küçük'ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu
İletişim Başkanlığı’nda görev değişimi Yeni atamalar belli oldu İletişim Başkanlığı'nda görev değişimi! Yeni atamalar belli oldu
İstanbul metrosunda panik anları Tavşan kostümlü tüfekli genç gözaltına alındı İstanbul metrosunda panik anları! Tavşan kostümlü tüfekli genç gözaltına alındı
8.8’lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı İşte o anlar 8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar
Aldığı teklif karşısında şoke olan Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti Aldığı teklif karşısında şoke olan Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti
8.8’lik deprem sonrası Japonya’da balinalar karaya vurdu 8.8'lik deprem sonrası Japonya'da balinalar karaya vurdu

21:02
FED faizi sabit tuttu
FED faizi sabit tuttu
20:35
MGK sonrası 6 maddelik açıklamada “Terörsüz Türkiye“ vurgusu
MGK sonrası 6 maddelik açıklamada "Terörsüz Türkiye" vurgusu
20:09
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar!
19:09
Londra’da hava sahası kapatıldı, tüm seferler iptal
Londra'da hava sahası kapatıldı, tüm seferler iptal
18:47
Bursa’da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
Bursa'da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
10:11
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu bombası
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası
10:10
Aracına bindiği tır şoförü tarafından kaçırılmak istendi: Hep Türk denk geliyor
Aracına bindiği tır şoförü tarafından kaçırılmak istendi: Hep Türk denk geliyor
10:01
Görkemli doğum günü kutlaması Pastadaki not dikkat çekti
Görkemli doğum günü kutlaması! Pastadaki not dikkat çekti
09:58
8.8’lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2’nci büyük depremi sayılabilir
8.8'lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2'nci büyük depremi sayılabilir
09:44
Altında temkinli seyir: Gözler FED kararında, fiyatlar yatay
Altında temkinli seyir: Gözler FED kararında, fiyatlar yatay
09:38
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 22:58:21. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Lazio'yu 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.