 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe, son olarak Union Berlin forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi transfer etti. Bonucci, 2023-2024 sezonunun sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giyecek.

Fenerbahçe, Leonardo Bonucci\'yi kadrosuna kattı
11.01.2024 - 22:22,  Güncelleme: 22:24
Abone Ol

Fenerbahçe, son olarak Union Berlin forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dün son görüşmeleri yapmak ve sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a gelen Leonardo Bonucci ile sözleşme imzaladı. Tecrübeli stoper 2023-2024 sezonunun sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giyecek. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamaya göre, İtalyan futbolcu için gerçekleştirilen imza törenine, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Simla Türker Bayazıt ile Selahattin Baki, sportif direktör Mario Branco ve sportif direktör yardımcısı Okan Özkan da katıldı.

36 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'de 19 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Leonardo Bonucci, Union Berlin, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı - Son Dakika


23:42
Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 1 Askerimiz Şehit Oldu Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 1 Askerimiz Şehit Oldu
23:11
New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu
23:09
Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı
22:29
Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler
22:00
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı
21:23
Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11
İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu

Son Dakika
23:42 Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 1 Askerimiz Şehit Oldu
23:11 New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu
23:09 Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı
22:29 Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler
22:00 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı
21:23 Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17 Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11 İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05 Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
20:04 İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 23:54:48. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement