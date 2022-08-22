Fenerbahçe'de 8 eksik - Son Dakika
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Fenerbahçe'de 8 eksik

22.08.2022 21:33
Fenerbahçe'de 8 eksik

Fenerbahçe, ligde Adana Demirspor karşısında 8 futbolcusundan yararlanamadı.

Fenerbahçe, ligde Adana Demirspor karşısında 8 futbolcusundan yararlanamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 3. Haftasında Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, Adana Demirspor karşısında forma giyemedi. Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King ise riske edilmedi. Bu isimlerin yanı sıra ailesindeki özel bir mesele sebebiyle yönetim ve teknik heyetten izin alan Arda Güler, karşılaşmada yer almadı. Portekizli Teknik Adam Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerden Dimitris Pelkas ve Mergim Berisha'nın yanı sıra Filip Novak da teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Serdar Aziz, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de 8 eksik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de 8 eksik - Son Dakika
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