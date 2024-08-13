Fenerbahçe, Lille'e elenerek Avrupa Ligi'ne devam edecek - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Lille'e elenerek Avrupa Ligi'ne devam edecek

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Lille'e elenerek Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandı. İlk maçı kaybettikten sonra ikinci maçta 1-0 öne geçen Fenerbahçe, uzatmalarda penaltıdan gol yiyerek eşitliği sağlayan Lille'e elendi.

13.08.2024 22:56
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fransız ekibi Lille'e elendi. Sarı-lacivertliler Avrupa Ligi grup aşamasından yoluna devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille'i konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, ikinci maçın 90 dakikasını 1-0 önde kapattı. Bu sonuçla uzatmalara giden mücadelenin 118. dakikasında Lille penaltıdan eşitliği sağladı. Kalan bölümde başka gol olmazken Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertliler Avrupa kupalarında yoluna Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

90 dakikayı 3 forvetle tamamladı

Karşılaşmaya tek forvet Edin Edin Dzeko ile başlayan Teknik Direktör Jose Mourinho, 63. dakikada oyuna Mert Hakan Yandaş'ın yerine Youssef En-Nesyri'yi dahil etti. Ataklarından sonuç alamayan sarı-lacivertlilerde 85. dakikada Dusan Tadic'in yerine Cenk Tosun görev aldı. 90+1. dakikada Diakite'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe maçı da uzatmalara taşıdı.

Uzatma bölümünün başında ise Edin Dzeko - Bartuğ Elmaz değişikliği yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Lille'e elenerek Avrupa Ligi'ne devam edecek - Son Dakika

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