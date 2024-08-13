Fenerbahçe-Lille maçını 190 medya mensubu takip etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe-Lille maçını 190 medya mensubu takip etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında oynanan Fenerbahçe-Lille karşılaşmasını 190 medya mensubu takip etti. Maç uzatmalara giderken 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

13.08.2024 22:58
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında oynanan Fenerbahçe- Lille karşılaşmasını 190 medya mensubu takip etti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fransa temsilcisi Lille'i konuk etti. Dolu tribünlere oynanan müsabakada uzatmalara giden maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Deplasman tribününde de az sayıda Fransız taraftar yer aldı.

Eleme maçına basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. Zorlu mücadeleye muhabir, kameraman, foto muhabiri ve yazar toplam 190 medya mensubu akredite yaptırdığı belirtildi. Fransa'dan da 9 basın mensubu karşılaşmayı takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Lille maçını 190 medya mensubu takip etti - Son Dakika

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