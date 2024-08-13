Fenerbahçe, Lille'ye elendi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Fenerbahçe, normal süresi 1-0 biten mücadelede sahasında Fransız ekibi Lille ile uzatmalarda 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Dzeko'nun pasında ceza yayı solunda topla buluşan İsmail Yüksek'in şutunda kaleci Chevalier topun sahibi oldu.
65. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Cabella pasını Meunier'e aktardı. Meunier'nin ceza sahası içi sağ tarafında son çizgiden içeriye çevirdiği topa kale önünde Jonathan David'in dokunuşunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kurtardı.
83. dakikada sol taraftan Dzeko'nun ceza yayına attığı pasta Osayi-Samuel'in bekletmeden şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
90. dakikada sağ taraftan Cenk Tosun'un ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top Djiku'nun önüne düştü. Djiku'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda kaleci Chevalier, meşin yuvarlağı doksandan çıkardı.
90+1. dakikada sol taraftan Oosterwolde'nin uzun taç atışında top önce Meunier'nin kafasından arkaya sekip Diakite'nin ters dokunuşuyla ağlara gitti. 1-0
105. dakikada sağ taraftan İrfan Can'ın ön direğe kullandığı köşe vuruşuna yükselen Oosterwolde'nin arka direğe yaptığı kafa vuruşunda kaleci Chevalier meşin yuvarlağı kurtardı.
109. dakikada orta alanda geçen hava topu mücadelesinde Mandi'nin İrfan Can Kahveci'nin kafasına teması sonrasında direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
113. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Jonathan David'in şutunda top Oosterwolde'den sekti. Maçın hakemi Jose Maria Sanchez VAR uyarısı sonrası monitöre giderek yaptığı inceleme neticesinde penaltı noktasını gösterdi.
118. dakikada penaltıda topun başına geçen Jonathan David meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
120. dakikada ceza sahası içinde En-Nesyri'nin kafayla arkaya aşırdığı topa Cenk Tosun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.
Hakemler: Jose Maria Sanchez, Inigo Prieto, Juan Lopez Mir
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür (Bright Osayi-Samuel dk. 62), Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde (Oğuz Aydın dk. 119), İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş (Youssef En-Nesyri dk. 62), Dusan Tadic (Cenk Tosun dk. 85), Allan Saint-Maximin (İrfan Can Kahveci dk. 75), Edin Dzeko (Bartuğ Elmaz dk. 91)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Miha Zajc, Rade Krunic, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Lille: Lucas Chevalier, Thomas Meunier (Ousmane Toure dk. 106), Alexsandro, Bafode Diakite, Gabriel Gudmundsson (Ismaily dk. 106), Tiago Santos (Aissa Mandi dk. 81), Angel Gomes (Ngel'Ayel Mukau dk. 82), Benjamin Andre, Remy Cabella (Edon Zhegrova dk. 69), Hakon Amar Haraldsson (Osame Sahraoui dk. 98), Jonathan David
Yedekler: Vito Mannone, Lisandru Olmeta, Andrej Ilic, Mohamed Bayo, Ethan Mbappe, Vincent Burlet
Teknik Direktör: Bruno Genesio
Goller: Bafode Diakite (dk. 90+1 k.k) (Fenerbahçe), Jonathan David (dk. 118 pen.) (Lille)
Kırmızı kart: Aissa Mandi (dk. 109) (Lille)
Sarı kartlar: Mert Müldür, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Alexsandro, Angel Gomes, Edin Zhegrova, Hakon Amar Haraldsson (Lille) - İSTANBUL
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