Fenerbahçe, Lincoln Henrique ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten ayrılıkla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Lincoln Henrique ile sözleşme feshi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL
