Fenerbahçe, Livakovic'i Barcelona'ya Transfer Etti

Fenerbahçe, Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in transferi konusunda İspanyol kulübü Barcelona'yla anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki file bekçisine emekleri için teşekkür edilerek, "Kulübümüz, 2023 yılında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Dominik Livakovic'in kalıcı transferi konusunda Barcelona Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Dominik Livakovic'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Livakovic." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'ye 2023-2024 sezonu başında transfer olan Dominik Livakovic, sarı-lacivertl forma altında 74 mücadelede forma giydi. Bu maçlarda 80 gol yiyen Livakovic, 24 maçta kalesini gole kapattı.