Fenerbahçe, Liverpool maçı hazırlığında Can Bartu Tesisleri\'nde idman yaptı

Fenerbahçe, Liverpool maçı hazırlığında Can Bartu Tesisleri'nde idman yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü Liverpool'la oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Dirk Kuyt yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyonla başladı, pas ve taktik çalışmalarla tamamlandı; hazırlık yarın bitecek.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü sahasında oynayacağı Liverpool maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.
Sarı-lacivertliler, Liverpool maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: İHA
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