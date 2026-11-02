Fenerbahçe, Liverpool maçı hazırlığında Can Bartu Tesisleri'nde idman yaptı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Liverpool maçı hazırlığında Can Bartu Tesisleri'nde idman yaptı

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Fenerbahçe, Liverpool maçı hazırlığında Can Bartu Tesisleri\'nde idman yaptı
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü Liverpool'la oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Dirk Kuyt yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyonla başladı, pas ve taktik çalışmalarla tamamlandı; hazırlık yarın bitecek.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü sahasında oynayacağı Liverpool maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Liverpool maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar LigiCan Bartu TesisleriFenerbahçeDirk KuytLiverpoolSporSon Dakika

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