Fenerbahçe, Liverpool\'u 3-2 yenerek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi\'nde galip geldi

FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup ederek 18 yıllık ara sonrasında Kupa 1'de sahadan galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekibin Liverpool galibiyeti, Avrupa basınında da geniş yankı buldu.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden TheSun, Liverpool'un 2 kez öne geçmesine rağmen Fenerbahçe'nin taraftar desteğiyle geri dönüşe imza attığına dikkat çekti. Fenerbahçe'nin futbolculuk döneminde iki takımda da forma giymiş Dirk Kuyt'ın önderliğinde iki İngiliz futbolcu Greenwood ve Archie Brown katkılarıyla galibiyete gittiği belirtildi. Haberde ayrıca 2005 yılında İstanbul'da kazanılan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hatırlatılırken, "2005'te Liverpool'un inanılmaz bir final zaferine tanık olan şehirde, Iraola ve takımının galibiyet serisine son verildi. Bu sefer İstanbul mucizesi yaşanmadı; sadece utanç verici, özensiz bir teslimiyet oldu" ifadeleri kullanıldı.

DAİLY MAİL: FENERBAHÇE TARİHİ BİR GALİBİYET ELDE ETTİ, LİVERPOOL İÇİN SON 13 AYDA İSTANBUL'DAKİ 3'ÜNCÜ YENİLGİ

İngiliz gazetesi Daily Mail ise Liverpool'un son 13 ayda İstanbul'da oynadığı 3 maçı da kaybettiğine dikkat çekti. 2005 yılında İstanbul'da Şampiyonlar Ligi'nin kazanan Liverpool, geçtiğimiz sezon Galatasaray'a 2 kez mağlup olmuştu. Fenerbahçe'ye iki kez öne geçmesine rağmen mağlup olmasına dikkat çekilirken, "Sağanak yağmur altında oynanan maçta, altı dakika içinde atılan iki golle Fenerbahçe 3-2 öne geçti. Bu durum geçici teknik direktör ve efsanevi Liverpool oyuncusu Dirk Kuyt'ı çok sevindirdi. Ev sahibi ekip bu skoru koruyarak tarihi bir galibiyet elde etti. Bu sonuç aynı zamanda İstanbul'da son 13 ayda alınan üçüncü yenilgi oldu ve Liverpool'un 2005 Şampiyonlar Ligi finalindeki zaferinden bu yana Türkiye'deki kötü gidişatını uzattı" denildi.

MİRROR'DAN IRAOLA'YA ELEŞTİRİ

İngiliz gazetelerinden Mirror ise teknik direktör Iraola'nın Barcola planını eleştirdi. İspanyol teknik adamın santrforda kant oyuncusu Barcola'yı oynatmasına tepki gösterilirken, takımın 9 numarası olan Isak'ın oyuna girdikten 3 dakika sonra takımını öne geçirmesine dikkat çekildi.

İspanyol gazetesi Marca ise Fenerbahçe'nin 2 kez geriye düşmesine rağmen karşılaşmadan zaferle ayrılmasıyla, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisine son vermesini satırlarına taşıdı.

AS: MURİQİ, IRAOLA'YI HAVAYA UÇURDU

İspanyol gazetelerinden As da daha önce LaLiga'da forma giyen Vedat Muriqi'nin, İspanyol teknik adam Iraola'nın mağlup ettiğini okurlarına aktardı. Liverpool'un ilk golünden sonra Fenerbahçe taraftarlarının takımlarına daha da sahip çıkmasına dikkat çekilirken, 2-2'den sonra Fenerbahçe'nin pes etmediği ve 6 dakikada içinde öne geçtiğini belirtildi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: LİVERPOOL DÜŞTÜ

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta Dello Sport da Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisinin sona ermesini başlığına taşıdı. Ayrıca daha önce Lazio forması giyen Vedat Muriqi'nin golüyle İngiliz ekibinin sahadan mağlup ayrıldığı ifade edildi.