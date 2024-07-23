Fenerbahçe, Lugano karşısında Mourinho yönetiminde ilk maçına çıktı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Lugano karşısında Mourinho yönetiminde ilk maçına çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın başında ilk resmi müsabakasına çıktı. Mourinho, hazırlık maçlarında tercih ettiği 11'e yakın bir kadroyu sahaya sürdü ve yeni transferler Oğuz Aydın ile Cenk Tosun'u yedek kulübesinde bekletti.

23.07.2024 21:41
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın başında ilk resmi müsabakasına çıktı.

Portekizli teknik adam, Arena Thun'da oynanan karşılaşmada hazırlık maçlarında tercih ettiği 11'e yakın bir kadroyu sahaya sürdü.

Kalede Dominik Livakovic'i oynatan Mourinho, savunma dörtlüsünü Birght Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Savunmanın önünde Rade Krunic'i görevlendiren 61 yaşındaki çalıştırıcı, orta sahada Dusan Tadic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski ve Ryan Kent'e şans verdi. Mourinho, gol yollarında ise Edin Dzeko'ya güvendi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın, Yiğit Efe Demir ve Yusuf Akçiçek ise yedek soyundu.

Hazırlık maçlarının yıldızı Bartuğ yedekte

Teknik direktör Jose Mourinho, kamp döneminde ilk 11'de en çok forma şansı verdiği isimlerden olan Bartuğ Elmaz'ı yedek soyundurdu.

Gösterdiği performansla hazırlık döneminde dikkati çeken 21 yaşındaki oyuncu, Lugano karşısında kulübede bekledi.

Deneyimli çalıştırıcı, bu pozisyonda Rade Krunic'i ilk 11'de değerlendirdi.

Yeni transferler Oğuz ve Cenk kadroda

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Oğuz Aydın ve Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerin ilk resmi maçında kadroda yer bulundu.

Geçtiğimiz sezon oynadığı kadroyu büyük ölçüde koruyan sarı-lacivertliler, transferde ise önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

Yeni transferlerden Allan Saint-Maximin sakatlık, Levent Mercan ise teknik heyet kararıyla Lugano'ya götürülmezken, Cenk Tosun ile Oğuz Aydın kadroda yer aldı.

Her iki oyuncu da müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Lugano karşısında Mourinho yönetiminde ilk maçına çıktı - Son Dakika

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