Fenerbahçe, Lugano maçı hazırlıkları tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Lugano maçı hazırlıkları tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda 4-3 galip geldiği ilk maçın rövanşında yarın sahasında İsviçre ekibi Lugano ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Yeni transfer Youssef En-Nesyri ise UEFA listesinde yer almadığı için ayrı bireysel çalıştı. Maç yarın saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

29.07.2024 19:46
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- Fenerbahçe, Lugano maçı hazırlıkları tamamladı

İSTANBUL - Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda 4-3 galip geldiği ilk maçın rövanşında yarın sahasında İsviçre ekibi Lugano ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan idman; koşu ile başladı. Isınma hareketleri ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Lugano maçının taktiksel çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca, Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, UEFA listesinde yer almadığı için takımdan ayrı bireysel çalıştı.

Sarı-lacivertliler, Lugano ile yarın saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İHA

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