Fenerbahçe, Lugano maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Lugano maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktiksel çalışmalar yapıldı. Yeni transfer Allan Saint-Maximin sakatlık nedeniyle antrenmana katılamazken, Samet Akaydin ise ayrı çalıştı. Fenerbahçe, müsabaka için İstanbul'dan özel uçakla Basel'e gidecek ve ardından kara yoluyla Thun şehrine geçecek. Mücadelenin oynanacağı Stockhorn Arena'da Jose Mourinho ve bir oyuncu basın toplantısı düzenleyecek.

22.07.2024 23:14
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- Fenerbahçe, Lugano maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL - Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan idman; koşu ile başladı. Isınma hareketleri ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Lugano maçının taktiksel çalışması gerçekleştirildi.

İdmana, darbeye bağlı yaşadığı sakatlık nedeniyle yeni transfer Allan Saint-Maximin katılmadı. Sakatlığı bulunan Samet Akaydin ise takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-lacivertliler, bugün 14.00'de İstanbul'dan özel uçakla Basel'e, sonrasında da kara yoluyla Thun şehrine geçecek.

Teknik Direktör Jose Mourinho ile bir oyuncu, TSİ 19.30'da mücadelenin oynanacağı Stockhorn Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Lugano maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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