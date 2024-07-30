Fenerbahçe, Lugano maçında tek değişiklik yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Lugano maçında tek değişiklik yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano ile oynadıkları ilk maça göre rövanşta tek değişiklik yaparak Ferdi Kadıoğlu'na görev verdi. Mourinho, Kadıköy'deki ilk resmi maçına çıkarken taraftardan yoğun destek aldı. Yeni transfer Allan Saint-Maximin ise ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

30.07.2024 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano ile oynadıkları ilk maça göre rövanşta tek değişiklik yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Lugano ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, ilk maçın 11'inden 1 değişikliğe giderek, Ryan Kent'in yerine Ferdi Kadıoğlu'na görev verdi.

Jose Mourinho, Lugano karşısında rövanş maçına şu 11 ile çıktı:

"Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oostwewolde, Fred, Krunic, Tadic, Szymanski, Ferdi Kadıoğlu, Dzeko."

Sarı-lacivertlilerde, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Kent, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Becao, Oğuz Aydın, Saint-Maximin ise yedek bekledi.

Jose Morinho, Kadıköy'de ilk maçına çıktı

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'de seyircisi önünde ilk resmi müsabakasına çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar, 61 yaşındaki tecrübeli teknik adama yoğun ilgi gösterdi. Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başında ilk resmi müsabakasına ise deplasmanda oynanan Lugano maçıyla çıkmıştı.

Mourinho'ya taraftardan yoğun destek

Teknik Direktör Jose Mourinho, mücadeleden 1 gün önce düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe taraftarına, "Taraftarlarımızın, Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarında çok özel bir atmosfer oluşturduğunu duymuştum, bunun doğruluğunu yarın görmek istiyorum" çağrısı yapmıştı. Bu çağrının ardından Fenerbahçe taraftarı Lugano maçına yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri dolduran taraftarlar tezahürat ve bestelerle takımı maça hazırladı.

Ferdi, hücumda başladı

Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te gösterdiği performansla dikkatleri üzeri çekmeyi başardı. Teknik Direktör Jose Mourinho, geçtiğimiz sezonlarda sol bekte tercih edilen Ferdi Kadıoğlu'nu Lugano maçında sol önde değerlendirdi. Mücadeleye 11'de başlayan Ferdi, taraftardan yoğun ilgi gördü.

Maximin, ilk kez kadroda

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, rövanşta Lugano müsabakasıyla birlikte ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Arabistan ekibi Al-Ahli'den 1 sezonluğu kiralık olarak kadroya dahil edilen Fransız futbolcu, ilk maçta darbeye bağlı yaşadığı sakatlık nedeniyle maç kadrosuna yer almamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ferdi Kadıoğlu, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Kadıköy, Lugano, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Lugano maçında tek değişiklik yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:56 İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu
19:38 3 ilde orman yangını alarmı Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi 3 ilde orman yangını alarmı! Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi
16:59 Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim
16:36 Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı
15:23 Malatya’da polis kiracılarına ateş açtı Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Malatya'da polis kiracılarına ateş açtı! Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
19:49 Canlı anlatım Fenerbahçe-Lugano maçında tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Fenerbahçe-Lugano maçında tempo bir an olsun düşmüyor
19:31 Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi
17:47 Arda Güler’e tarihi teklif Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti Arda Güler'e tarihi teklif! Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti
17:33 Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf Cinayetin nedeni vahim Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf! Cinayetin nedeni vahim
17:32 İzmir’de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı İzmir'de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı
16:31 Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti
16:26 Taraftarları sokaklara döktü Romanya, Mehmet Topal’ı konuşuyor Taraftarları sokaklara döktü! Romanya, Mehmet Topal'ı konuşuyor
15:49 Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
15:47 Isparta’da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı Isparta'da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı
15:30 Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe’yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe'yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 20:37:29. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Lugano maçında tek değişiklik yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement