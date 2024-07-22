Fenerbahçe, Lugano maçını kazanmak için İsviçre'ye gidiyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Lugano maçını kazanmak için İsviçre'ye gidiyor

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Lugano ile deplasmanda karşılaşacaklarını ve maçı kazanmak için geldiklerini söyledi. Mourinho, takımın iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ve oyuncuların adım adım takıma katıldığını belirtti. Lugano maçının sentetik çimde oynanacak olmasının avantaj olduğunu düşünen ev sahibi takıma adapte olacaklarını ifade etti. Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku ise Lugano'yu yenerek resmi maçlara iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

22.07.2024 22:14
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Buraya maçı kazanmak için geldik" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho ve savunma oyuncusu Alexander Djiku, karşılaşmanın oynanacağı Thun Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takım içerisinde herkesin en iyisini yapmak için çalıştığını belirten Mourinho, "Şu ana kadar yaklaşık 30 idman ve 5 hazırlık maçı yaptık. Her idmandan ve her futbolcudan ortaya koyduğu performans için çok mutlu oldum. Herkes gelişmek için ve bana adapte olmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Oyuncular takıma adım adım katıldı. Avrupa Şampiyonası'ndan elendikçe gelen oyuncular oldu. Son katılan oyuncu grubuyla sadece 3 idman yaptık. İlk günden bu yana yaptığımız çalışmalardan çok keyif aldık. Yarın iyi başlangıç yapmak önemli, bu tarz maçları düşünerek idmanlarımızı yaptık" diye konuştu.

Portekizli teknik adam, oyun planını rövanş maçına göre ayarlamadığını söyleyerek, "İlk düşüncemiz yarınki karşılaşma. İstanbul'daki rövanşı şu an düşünmüyorum. Yarınki maçı kazanmak için geldik" şeklinde konuştu.

Jose Mourinho, karşılaşmanın sentetik çimde oynanacak olmasının hatırlatılması üzerine, "Sentetik çimde oynanacak olması ev sahibi takımın tercihi, kendileri için avantaj olduğunu düşünüyorlardır. Futbol her zaman güzel, yeşil zeminde oynanmalı. Bunu hala avantaj olarak kullanmaya çalışan kulüpler var. Biz de buna adapte olmalıyız. Zeminin kuru olduğu yerlerde idman yaptık, yeşil zemine kıyasla top daha yavaş ilerliyor ama buna adapte olmalı ve yarınki maçı çıkıp kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Mourinho, Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti kendisi örnek aldığını söylemesinin hatırlatılması üzerine, "Güzel sözleri için teşekkür ediyorum. Ben de kendisinin çok iyi teknik direktör olacağına inanıyorum. Takımı çok organize şekilde oynuyor. Lugano benim için çok anlamlı bir şehir, Inter'de çalıştığım yıllarda çocuklarım Lugano'da okuyorlardı. Ben de onları zaman zaman almaya geliyordum. Benim için anlamlı bir yer" diyerek sözlerini tamamladı.

Alexander Djiku: "Hedefimiz içeride ve dışarıda tüm maçları kazanmak"

Fenerbahçe'nin Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku, Lugano'nu yenerek resmi maçlara iyi başlamak istediklerini söyleyerek, "Fenerbahçe büyük bir takım, büyük takımda da büyük oyuncular olur. Bu rekabeti arttırır, rekabet de takıma fayda getirir. Tüm oyuncular en iyisini ortaya koymaya çalışıyorlar. Lugano iyi bir takım, geçen sezona bakacak olursak ligi ikinci sırada tamamladılar, fazla gol atan bir takım. Biz de yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kendimizi hazır hissediyoruz, ilk resmi maçla iyi başlangıç yapmak istiyoruz. Hedefimiz içeride ve dışarıda tüm maçları kazanmak" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Lugano maçını kazanmak için İsviçre'ye gidiyor - Son Dakika

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