Fenerbahçe, Lugano'yu 4-3 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Lugano'yu 4-3 mağlup etti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Lugano ekibini 4-3 mağlup etti. Fenerbahçe ikinci yarıda üstünlük sağladı ve galibiyeti elde etti.

23.07.2024 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Arena Thun

Hakemler: Tiago Martins, Bruno Jesus, Hugo Andre Pires Ribeiro (Portekiz)

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Grgic (Dk. 80 Mahmoud), Bislimi (Dk. 72 Dos Santos), Doumbia, Cimignani (Dk. 61 Mai), Bottani (Dk. 72 Mahou), Aliseda (Dk. 72 Przybylko)

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 68 Mert Müldür), Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred (Dk. 86 Mert Hakan Yandaş), Szymanski, Tadic (Dk. 68 Ferdi Kadıoğlu), Kent (Dk. 68 İrfan Can Kahveci), Dzeko (Dk. 80 Cenk Tosun)

Goller: Dk. 4 El Wafi, Dk. 64 Bislimi, Dk. 90+4 Valenzuela (Lugano), Dk. 45+1 (Penaltıdan), 46 ve 67 Dzeko, Dk. 74 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 18 Çağlar Söyüncü, Dk. 45+3 Tadic, Dk. 70 Oosterwolde (Fenerbahçe), Dk. 29 El Wafi, Dk. 59 Papadopoulos, Dk. 69 Bottani, Dk. 71 Grgic, Dk. 77 Zanotti (Lugano)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Lugano ekibini 4-3 mağlup etti.

Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı. 46. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tadic'in şık pasında gelişine Dzeko'nun şutunda, top ağlarla buluştu: 1-2.

64. dakikada Lugano yeniden beraberliği yakaladı. Soldan Bottani'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topu sırtı dönük alan Bislimi'nin döndükten sonra uzak direğe sert şutunda, top filelere gitti: 2-2.

67. dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Savunmanın hatalı pasında ceza sahası hemen dışında topu kapan Szymanski'nin bekletmeden pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topun gelişine Dzeko'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.

74. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Solda topla buluşarak içeri kat eden Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası dışından yerden sert bir vuruşla, topu filelere gönderdi: 2-4.

90+4. dakikada Lugano farkı 1'e indirdi. Çıkarken kaptırılan topu ceza sahası önünde kontrol eden Valenzuela'nın sert şutunda, kaleci Livakovic'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-4.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-3 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, İsviçre, Lugano, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Lugano'yu 4-3 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:15 Kanarya tur kapısını araladı Fenerbahçe, Lugano’yu 4-3 yendi Kanarya tur kapısını araladı! Fenerbahçe, Lugano'yu 4-3 yendi
22:43 Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.
22:16 Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e zehir zemberek “Erdoğan“ mesajı Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e zehir zemberek "Erdoğan" mesajı
22:07 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü
20:18 MHP’nin 154 kişilik listesi TBMM’yi karıştırdı Milletvekilleri arasında söz düellosu MHP'nin 154 kişilik listesi TBMM'yi karıştırdı! Milletvekilleri arasında söz düellosu
00:40 Malatya’da akademisyen çifte saldırı olayı bambaşka çıktı İddialar bir hayli dikkat çekici Malatya'da akademisyen çifte saldırı olayı bambaşka çıktı! İddialar bir hayli dikkat çekici
23:51 Jose Mourinho’dan zemin eleştirisi: Şampiyonlar Ligi seviyesinde kabul edilemez Jose Mourinho'dan zemin eleştirisi: Şampiyonlar Ligi seviyesinde kabul edilemez
21:46 Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu
21:19 Türkiye’yi hedef gösteren rüşvetçi senatör baskılara daha fazla dayanamadı Türkiye'yi hedef gösteren rüşvetçi senatör baskılara daha fazla dayanamadı
20:22 Yeniden Refah’lı belediye başkanı partisinden istifa etti Dikkat çeken “Eleştiri“ iddiası Yeniden Refah'lı belediye başkanı partisinden istifa etti! Dikkat çeken "Eleştiri" iddiası
18:55 Avrupa kadrosuna almamıştı Mourinho’dan sürpriz Samet Akaydin kararı Avrupa kadrosuna almamıştı! Mourinho'dan sürpriz Samet Akaydin kararı
18:16 Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi
18:02 Galatasaray’a transfer olacak mı Trippier için resmi açıklama var Galatasaray'a transfer olacak mı? Trippier için resmi açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 01:02:40. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Lugano'yu 4-3 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement