Fenerbahçe, Lugano'yu Mourinho yönetiminde yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Lugano'yu Mourinho yönetiminde yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Lugano'yu Mourinho'nun yönetiminde 2-0 yendi. Mourinho, kadroda tek değişiklik yaparak Ferdi Kadıoğlu'nu sahaya sürdü. Allan Saint-Maximin ise ilk kez kadroda yer aldı. Mourinho, Kadıköy'deki ilk maçında alkışlarla karşılandı.

30.07.2024 20:05
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ilk maça göre kadrosunda tek değişiklik yaptı.

Mourinho, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta 11'de başlattığı Ryan Kent'i yedek soyundurdu. Deneyimli teknik adam, bu oyuncunun yerine ise Ferdi Kadıoğlu'nu sahaya sürdü.

Lugano karşısında kalede Livakovic'i görevlendiren Mourinho, savunma dörtlüsünü yine Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Rade Krunic-Fred Rodrigues orta sahasını bozmayan 61 yaşındaki çalıştırıcı, kenarlarda ise Dusan Tadic ve Ferdi Kadıoğlu'nu oynattı. Forvet arkasında Sebastian Szymanski yer alırken, gol yolları yine Edin Dzeko'ya emanet edildi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın ve Allan Saint-Maximin ise yedek soyundu.

Saint-Maximin ilk kez kadroda

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli takımla ilk kez kadroda yer aldı.

Sakatlığı sebebiyle deplasmanda oynanan müsabakada kadroda yer almayan 27 yaşındaki Fransız oyuncu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Ferdi sol açıkta

Fenerbahçe'nin milli sol beki Ferdi Kadıoğlu, Lugano karşısında maça sol açıkta başladı.

Teknik direktör Mourinho, milli oyuncuların hazır olmadığı ilk maçta bu pozisyonda Ryan Kent'i görevlendirmişti.

Deneyimli teknik adam, ilk maçta sonradan oyuna soktuğu Ferdi'yi, bu maçta hücumda değerlendirdi.

Krunic eleştirilere rağmen 11'de

Teknik direktör Jose Mourinho, Rade Krunic'i Lugano karşısında ilk 11'de görevlendirdi.

Lugano ile oynanan ilk müsabakaya da 11'de başlayan Bosna Hersekli oyuncu, performansı sebebiyle eleştiri almıştı.

Deneyimli teknik adam, söz konusu eleştirilere rağmen rövanş maçına da Krunic ile başladı.

Mourinho, Kadıköy'deki ilk maçında alkışlarla karşılandı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'deki ilk resmi maçında alkışlarla karşılandı.

Sarı-lacivertlilerin başında ilk kez Kadıköy'de resmi bir maça çıkan Portekizli çalıştırıcı, yeşil zemine ayak bastığı anda taraftarları deneyimli çalıştırıcıya yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Mourinho da taraftarlara el sallayarak teşekkür etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, Mourinho'nun yanı sıra yeni transferlerden Allan Saint-Maximin'i de uzun süre alkışladı.

Tribünler tamamen doldu

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon ilk resmi maçta takımlarını yalnız bırakmadı.

Tribünlerin tamamını dolduran taraftarlar, karşılaşma öncesinde takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Lugano'yu Mourinho yönetiminde yendi - Son Dakika

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