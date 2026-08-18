Fenerbahçe-Lyon Maçına 175 Medya Mensubu Akredite Oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe-Lyon Maçına 175 Medya Mensubu Akredite Oldu

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Fenerbahçe, Lyon ile Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu maçında 175 medya mensubunun ilgisini çekti.

Fenerbahçe'nin Lyon ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu maçını 12'si yabancı 175 medya mensubu takip etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Lyon ile karşılaşıyor. Kadıköy'de oynanan karşılaşmaya yazılı ve görsel basın ilgi gösterdi. Muhabir ve foto muhabirlerden 12'si yabancı toplam 175 medya mensubu müsabakaya akredite edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Lyon Maçına 175 Medya Mensubu Akredite Oldu - Son Dakika

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