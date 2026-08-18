Fenerbahçe-Lyon Maçına Dair Detaylar
Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının hakemi ve kadroları açıklandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Fransa'nın Olimpik Lyon takımları arasında oynanacak ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Chobani
Hakemler: Sven Jablonski, Eduard Beitinger, Christian Gittelmann (Almanya)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Muric
Olimpik Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Vinicius, Tessmann, Tolisso, Morton, Nuamah, Fofana, Openda
Kaynak: AA
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