Fenerbahçe Lyon Maçına Hazırlanıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Olimpik Lyon'u konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmek istediklerini söyledi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kartal, "Dün güzel bir gün geçirdik. Ekibimizle tesisten çıkmadık. Hep beraber çalıştık, rakibimizi inceledik. Daha önceden de takip ettiğimiz bir ekip. İki hazırlık maçını ve Sparta Prag maçlarını izledik. Yarınki stratejimizi belirledik. Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi ve organize bir takım, atlet oyuncuları var. Antrenörleri Avrupa'da isim yapmış başarılı teknik adamlardan biri. Lyon, tecrübeli bir takım olsa da biz de kendi saha ve seyircimizin önünde ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek için oynayacağız." diye konuştu.

Taraftarlarla beraber mücadele etmeleri gerektiğini aktaran Kartal, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe için hep beraber mücadele edip yarınki maçtan iyi bir skorla ayrılmayı düşünüyoruz. Oyunun 2-3 bölümü olacak. Rakip takım iyi pas yapan, topu ayağında tutabilen bir takım. Bunu kaleciyi de işin içine sokarak yapıyorlar. Ön alan baskılarımız olacak. Yarın kendi kimliğimizle mücadele edeceğiz. Rakibin planlarına ve oyuncularına göre önlemlerimiz olacak ama biz kendi işimizi yapmak istiyoruz. Lukaku pozitif bir çocuk. Çalışmayı seven iyi bir profesyonel. 6 dil konuşabiliyor. Bana 'Türkçe öğreneceğim, 3 ay sonra Türkçe konuşacağız.' dedi. Kendine güvenen bir oyuncumuz. Eksikleri var, şu an yüzde 100 hazır değil ama kadromuza alacağız kendisini. Talisca'yla kampa başladığımız günden beri beraber çalışıyoruz, çok düzgün bir çocuk. Ondan ne görev istersem yapmaya çalışıyor. Kendisi, 'Daha fazlasını nasıl verebilirim?' diye çırpınıyor. Vedat şu anda yüzde 70 hazır vaziyette. Bu akşamki taktik antrenmandan sonra karar vereceğiz. Tüm oyuncularımıza güveniyoruz. Kaliteli ve karakterli oyuncular. Kime görev verirsek diğeri saygıyla bakıyor."

Ederson'un oynayabilecek durumda olduğunu dile getiren Kartal, Lukaku'nun henüz hazır olmadığını belirterek, "Yarın kadroya alacağım. Çok cesur ve cesaretli bir oyuncu. Aynı zamanda çok pozitif bir oyuncu. Ondan burada faydalanmak için transfer yaptık. Çok tecrübeli, güçlü bir oyuncu. Herhangi bir fazla kilosu yok. Sadece dayanıklılığıyla ilgili sorunu var. Bunu da birkaç hafta içinde ortadan kaldırabileceğimizi düşünüyorum. Yarın kadroda olacak, maçın gidişatına göre değerlendireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kerem: "Beklentimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak"

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, camianın Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandırmak istediklerini dile getirdi.

İlk maçtan avantaj elde etmek istediklerini vurgulayan Kerem, "Fenerbahçe olarak beklentimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Uzun zamandır hem taraftarın hem camianın en büyük hedefi bu. Önümüzde iki tane 90 dakika var ama biz maç maç gideceğiz. Yarınki maçta avantaj elde etmek istiyoruz, sonrasında diğer maçımıza odaklanacağız. Umuyorum Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefimiz doğrultusunda güzel bir başarı elde ederiz." ifadelerini kullandı.

Lige iyi başlayamadıklarını aktaran Kerem, şöyle devam etti:

"Bu sorumluluk bize ait. Bu konuda gerekli dersleri çıkardığımızı düşünüyorum. Lige iyi başlamak önemliydi ama olmadı. Önümüzde reaksiyon verebileceğimiz çok önemli bir maç var. Bu da yarınki maç. Bunu yapabilecek bir kaliteye sahibiz. Yarın bunu yapabileceğimize inanıyorum. Fenerbahçe'de oynuyorsanız baskı olacak. Büyük takımda oynuyorsanız baskıları idare edebilmeniz gerekiyor. Ben baskıları fırsat olarak görüyorum. Hem şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi hasreti var. Bunu başarabilen ekibin parçası olmak önemli. Takım arkadaşlarıma, camiamıza, taraftarımıza, hocamıza güveniyorum. Hocamız da bize güveniyor, yarın güzel sonuç alarak avantaj elde etmek istiyoruz."

Tüm takım arkadaşlarından bir şeyler öğrendiğini belirten Kerem, şunları kaydetti:

"Benim eleştirilmediğim hiçbir dönem yoktur. Eleştirildiğiniz zaman bunu olumlu tarafa çevirebilecek kişi sizsiniz. Futbolda her zaman iyi günler yok. Kötü günler de var. Bu günlerde büyük oyuncuları ayıran şey de zor zamanlarda verdikleri reaksiyonlardır. Ben de takımımda hep olumlu reaksiyon verdim. Yarın da bu bir fırsat, eleştiri oldu ama o maçlar bitti, reaksiyon verebileceğimiz bir maç var. Bu maçtan güzel bir sonuç alırsak olumluya döndürürüz. Hayatı boyunca santrfor oynamış biriyle oynamak orta saha için de daha değerlidir. Ben de daha rahat ediyorum. Talisca bu sezon her maç gol attı, ona da haksızlık olur. Talisca forvet oynayanlardan belki daha iyi performans gösterecek. Ben her arkadaşımla olumlu anlaşıyorum. Zaman zaman istediğimiz performansı yansıtamıyoruz. Yarın kim oynarsa oynasın en güzel şekilde mücadele edecektir."

Kerem, 7 numaralı formayı ise sadece sevdiği için istediğini sözlerine ekledi.