Fenerbahçe Maçı Biletleri Satışta

Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı. Karşılaşmanın bilet fiyatları ev sahibi takım için bin 950 TL ile 4 bin TL arasında, misafir tribün bilet fiyatları ise 2 bin 500 TL olarak belirlendi.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları ev sahibi takım için bin 950 TL ile 4 bin TL arasında, misafir tribün bilet fiyatları ise 2 bin 500 TL olarak belirlendi.

Taraftarların passolig kartlarına www.passo.com.tr adresinden ve Gaziantep Demokrasi Meydanı yanında bulunan Gaziantep FK Passolig noktasından bilet dolumu yapabileceği belirtildi. - GAZİANTEP