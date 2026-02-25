Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız - Son Dakika
Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız

Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız
25.02.2026 10:09
Giresun'da bir Fenerbahçe taraftarı, namaz öncesi maç saatine yetişebilmek için imama ''vaizi kısa kes'' notu bıraktı. Bu durum kısa sürede yayılarak gündem oldu. Taraftarın bu eylemi hem esprili bulundu, hem de eleştirildi.

Fenerbahçe'nin pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmasının ardından Giresun'da yaşanan bir olay gündem oldu.

NOTU İMAMA VERDİ

İddiaya göre bir Fenerbahçe taraftarı, teravih namazı için camiye gitti ve maç saatine yetişebilmek için imama bir not iletti.

Söz konusu notta şu ifadeler yer aldı:

"SAYIN ŞENOL HOCAM! BU AKŞAM FENER MAÇI VAR. VAİZİ KISA KESMENİ, NAMAZI ÇABUK KILDIRMANI, BİZİ MAÇA YETİŞTİRMENİ CEMAAT ADINA RİCA EDİYORUM." Notun görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayılırken, bazı kullanıcılar durumu esprili buldu, bazıları ise eleştirdi.

Fenerbahçe maçına yetişmek için imama bırakılan not tartışma yarattı

Fenerbahçe, Giresun, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Oa343862! Oa343862!:
    Yani herzamanki gibi akla, mantığa ters 1400 yıl evvelki şeyleri bize anlatma kısa kes diyor özeti bu 6 43 Yanıtla
    Ahmet Polat Ahmet Polat:
    O görüşte biri olsa camiye niye gelsin. Yazdığınızın mantıkla alakası yok. Kendi din düşmanlığı düşüncelerinizi bu haberdeki notu yazan kişinin düşünceleri gibi lanse etmek.. Haberleri bilinçli okumak lazım. 22 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:45
