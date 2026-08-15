Fenerbahçe Maçında Tribünde Kavga Büyüdü

Fenerbahçe maçı sırasında Gençlerbirliği tribünlerinde çıkan kavga golle son buldu.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Kırmızı-karalı taraftarlar arasında 1-0 yenik durumdayken çıkan gerginlik büyüyerek kavgaya dönüştü. 37. dakikada Tongya'nın golüyle skorda dengeyi bulan başkent temsilcisinin taraflarları da kavgayı bırakarak golü kutladı.

İkinci yarının başında ise Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ile Gençlerbirliği kulübesinden biri arasında tartışma çıktı. Hakem her 2 tarafa da sarı kart çıkardı.