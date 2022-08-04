Fenerbahçe maçının en çok konuşulan anı oldu! Tribünleri gören Jorge Jesus çok etkilendi - Son Dakika
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Fenerbahçe maçının en çok konuşulan anı oldu! Tribünleri gören Jorge Jesus çok etkilendi

04.08.2022 20:23
Fenerbahçe maçının en çok konuşulan anı oldu! Tribünleri gören Jorge Jesus çok etkilendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu karşılaşmasında Çekya ekibi Slovacko ile maç yapıyor. Kadıköy'de Ülker Stadı'nı sarı-lacivertli taraftarlar doldururken, Jorge Jesus'un maç öncesi uzun uzun tribünlere bakması sosyal medyada gündem oldu. Deneyimli hoca taraftarların yarattığı atmosferden adeta büyülenirken, uzun bir süre tribünleri izledi.

Fenerbahçe ile Slovacko, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadeleye sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterirken maç önü Jorge Jesus'un görüntüsü çok konuşuldu.

JORGE JESUS ÇOK ETKİLENDİ

Dinamo Kiev'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi macerasına Slovacko maçı ile başladı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada taraftarlar takımlarını yalnız bırakmazken tribünleri dolduran büyük kalabalık Jorge Jesus'u da çok etkiledi.

Fenerbahçe maçına damga vuran kare! Tribünleri gören Jorge Jesus neye uğradığını şaşırdı

UZUN SÜRE TRİBÜNLERİ İZLEDİ

Takımla birlikte yeşil sahaya çıkan Jorge Jesus, tribünlere döndükten gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Fenerbahçe'ye büyük destek veren taraftarlara bakan Portekizli hoca olduğu yerde adeta çakılı kaldı. Uzun bir süre taraftarı izleyen Jesus'un o anları sosyal medyada büyük ilgi çekti.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe maçının en çok konuşulan anı oldu! Tribünleri gören Jorge Jesus çok etkilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe maçının en çok konuşulan anı oldu! Tribünleri gören Jorge Jesus çok etkilendi - Son Dakika
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