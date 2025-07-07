Fenerbahçe, Makedon ekibinin hisselerini satın aldı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Makedon ekibinin hisselerini satın aldı

Fenerbahçe, Makedon ekibinin hisselerini satın aldı
07.07.2025 15:00
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Fenerbahçe, Kuzey Makedonya 2. Ligi'nde mücadele eden Bregalnica Stip kulübünün yüzde 85 hissesini 300 bin avro karşılığında satın aldı.

Fenerbahçe, geleceğe yönelik altyapı ağı oluşturma hedefi doğrultusunda sürpriz bir adım atarak, Kuzey Makedonya 2. Ligi ekiplerinden Bregalnica Stip'in yüzde 85'lik hissesini satın aldı.

300 BİN EURO ÖDEME YAPILDI

Sarı-lacivertli kulüp, kulübün çoğunluk hissesini almak için 300 bin Euro ödeme yaptı. Bu meblağın yarısı kulübün önceki sahibine, diğer yarısı ise Stip Belediyesi'ne aktarıldı.

KÜME DÜŞERSE HİSSELER DEVREDİLECEK

Fenerbahçe'nin yaptığı anlaşmadaki en dikkat çekici madde, kulübün üçüncü lige düşmesi durumunda, satın alınan hisselerin tamamen Štip Belediyesi'ne devredilmesi şartıdır. Bu özel güvence maddesi, yatırımın geleceğini doğrudan kulübün sportif başarısına bağlayan önemli bir risk unsuru taşıyor. Kulüp, bu yatırım sayesinde, sadece futbol altyapısı oluşturmayı değil, aynı zamanda Avrupa'daki futbol izleme ağını genişletmeyi ve potansiyel yatırım alanları yaratmayı hedefliyor.

AVRUPA'DA YÜKSELEN ''UYDU KULÜP'' MODELİ

Fenerbahçe'nin Bregalnica kulübüne yaptığı yatırım, Avrupa futbolunda giderek yaygınlaşan "uydu kulüp" modeline örnek teşkil ediyor. Bu model, büyük kulüplerin genç yetenekleri keşfetmek ve potansiyel transfer hedeflerini geliştirmek amacıyla küçük ölçekli kulüplere yatırım yapmalarını içeriyor. Fenerbahçe, bu stratejiyle hem Balkanlar'daki futbol piyasasında söz sahibi olmayı hem de altyapı gelişimi, sportif planlama ve finansal destek açısından Bregalnica kulübüne katkı sağlamayı hedefliyor.

Bregalnica için bu ortaklık; altyapı geliştirme, sportif planlama ve finansal destek açısından önemli bir fırsat sunuyor. Kulübün, Fenerbahçe'nin desteğiyle büyük bir dönüşüm yaşayabileceği öngörülüyor. Sarı-lacivertli kulüp, genç oyuncuları keşfetmek ve onlara uluslararası platformda fırsatlar sunmak için önemli bir yatırım yapmış oldu. Bu gelişme, Kuzey Makedonya futbolu için de önemli bir dönüm noktası olabilir.

Kaynak: Haberler.Com

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Makedon ekibinin hisselerini satın aldı - Son Dakika

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