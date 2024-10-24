Fenerbahçe, Manchester United'ı Ağırladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Manchester United'ı Ağırladı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Manchester United ile karşılaştı. Mourinho eski takımına rakip oldu.

24.10.2024 22:19
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FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü maçında İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk etti.

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayan mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çaldı. Clement Turpin'in yardımcılıklarını ise Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Samsunspor ile oynadıkları maçın ilk 11'ine göre Manchester United mücadelesinde 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Rodridgo Becao ve Edin Dzeko'yu yedek oturttu. Filip Kostic, UEFA listesinde olmadığı için kadroda yer almazken; Jayden Oosterwolde ise sakatlığı sebebiyle mücadelenin kadrosuna görev almadı. Bu isimlerin yerine Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Allan Saint-Maximin ve Youssef En Nesyri ilk 11'de sahaya çıktı.

Portekizli teknik adam ilk 11'de şu isimlere görev verdi:

"Livakovic, Osayi Samuel, Dijku, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri."

FENERBAHÇE'DE 6 İSİM KADRODA YER ALMADI

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan ve UEFA listesinde yer almayan toplam 6 futbolcu, Manchester United maçının kadrosunda yer almadı. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder'in yanı sıra UEFA'ya verilen listede isimleri yer almayan Levent Mercan, Oğuz Aydın, Filip Kostic ile Bartuğ Elmaz forma giymedi.

JOSE MOURINHO ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2016-2018 yılları arasında çalıştırdığı Manchester United'a rakip oldu. Bu maç deneyimli teknik adamın Manchester United'a rakip olduğu 25'inci maç oldu.

İngiliz ekibinin başında 144 maça çıkan Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Süper Kupa ve İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

ALTAY BAYINDIR'A ÇİÇEK VERİLDİ

Fenerbahçe'nin Manchester United ile Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacağı mücadele öncesinde 2019-2023 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Altay Bayındır'a çiçek takdim edildi. 26 yaşındaki file bekçisi daha sonra tribünleri selamladı. Altay'ın tribünleri selamladığı anlarda sahaya giren küçük Fenerbahçe taraftarı, 26 yaşındaki kaleciye sarıldı.

Kaynak: DHA

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