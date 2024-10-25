Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Manchester United ile 1-1 berabere, En-Nesyri ilk golünü attı.

25.10.2024 01:16
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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiltere'nin Manchester United takımını konuk eden Fenerbahçe, 1 puana razı oldu.

Ülker Stadı'ndaki müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda oyunun hakimiyetini elinde tuttu. İlk 45 dakikada net pozisyonlardan faydalanamayan sarı-lacivertliler, 15. dakikada ani gelişen atakta Eriksen'in golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-0 yenik girdi.

İkinciyi yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, 49. dakikada En-Nesyri'nin golüyle beraberliği yakaladı.

Golün ardından üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, 62. dakikada Bright Osayi-Samuel'in sakatlık nedeniyle sahadan çıkmasının ardından hücumda etkili olmadı. Maçın son bölümünde Manchester United'ın baskısı artarken rakibine gol imkanı tanımayan sarı-lacivertliler, sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 3 maç sonunda 5 puana ulaştı.

En-Nesyri Avrupa'da siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetti.

Maçın 49. dakikasında takımına beraberliği getiren gole imza atan tecrübeli oyuncu, Avrupa'da 5. maçında golle tanıştı.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon Union Saint- Gilloise ve Twente maçlarına 11'de başlayan En-Nesyri, Lille eşleşmesinde de 2 maçta sonradan oyuna girmişti.

27 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de başladığı 3. Avrupa Kupası maçında gol atarak siftahı yaptı.

Fenerbahçe Avrupa'da hem atıyor hem de yiyiyor

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı tüm maçlarda gol attı ve yedi.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Avrupa'da 7. maçını Manchester United karşısında oynayan sarı-lacivertliler, tüm maçlarda skoru değiştirse de kalesini gole kapatamadı.

Sarı-lacivertliler, bu süreçte 12 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

Mourinho "kızardı"

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın 57. dakikasında kırmızı kart gördü.

Maçın 56. dakikada Bright Osayi-Samuel'in yerde kalmasının ardından yoğun itirazda bulunan Mourinho, kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Osayi-Samuel tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Bright Osayi-Samuel, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Maçın 56. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede darbe alan Osayi-Samuel oyuna devam edemedi ve 62. dakikada yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.

Djiku sağ beke geçti

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, Manchester United karşısında maçın son yarım saatini sağ bekte oynadı.

Osayi-Samuel'in sakatlığının ardından oyuna Rodrigo Becao dahil olurken Osayi-Samuel'den boşalan sağ bek pozisyonuna Alexander Djiku geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

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