Fenerbahçe Medicana 5. Maça Uzandı
Fenerbahçe Medicana 5. Maça Uzandı

16.04.2026 22:19
Eda Erdem, serinin 2-2'ye geldiğini ve 5. maçta kupayı kazanmayı umduklarını belirtti.

FENERBAHÇE Medicana kaptanı Eda Erdem "Şu an 2-2, artık 5'inci maça uzadı. O gün de iyi bir voleybol oynayıp inşallah kupayı kazanırız" dedi.

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Maçın ardından sarı-lacivertli ekibin kaptanı Eda Erdem, açıklamalarda bulundu. Serinin 5'inci maçında iyi bir voleybol oynayarak şampiyonluğa ulaşmak istediklerini belirten Eda Erdem, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylar için çok üzgünüz. Hayatını kaybedenlere başsağlığı, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Bugün uzun soluklu, finale yakışır bir maç oldu. Sahada herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. VakıfBank'ı da tebrik ediyorum, çok iyi bir ekip. Son ana kadar iki ekip de mücadelesini gösterdi. Çok güzel bir seyirci desteğimiz vardı. Gelen, izleyen herkese destekleri için teşekkür ederiz. Şu an 2-2, artık 5'inci maça uzadı. O gün de iyi bir voleybol oynayıp inşallah kupayı kazanırız" ifadelerini kullandı.

'İYİ BİR TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

Sezon finallerinde yer almalarına ve iyi bir takım olduklarını gösterdiklerini belirten tecrübeli voleybolcu, "2 hedefi gerçekleştiremedik ama sezon finallerinde bizim de ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Sahada takım oyunu oynadığınız zaman herkesi kullandığınız zaman gerçekten oyun çok farklı bir seviyeye çıkıyor. Herkesi tebrik ediyorum. Şimdi 5'inci maç çok zor olacak. Maçın stresi var. İki takım da yorgun ve çok istekli olacak" sözlerini sarf etti.

Kaynak: DHA

Maraş’taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia Cumhurbaşkanlığından açıklama var Maraş'taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Annesini darp eden şahıs tutuklandı Annesini darp eden şahıs tutuklandı
Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi
Şanlıurfa’daki okul saldırısında önemli gelişme 16 şüpheli gözaltına alındı Şanlıurfa'daki okul saldırısında önemli gelişme! 16 şüpheli gözaltına alındı
Kahramanmaraş’ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı 11 kişi feci şekilde can verdi Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 11 kişi feci şekilde can verdi

23:05
Biricik Suden’den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam
Biricik Suden'den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam
22:19
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
21:31
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
20:51
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
20:38
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
20:33
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
