Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yarın Vasas Obuda'yı konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi dördüncü turunun ilk haftasında yarın Macaristan'ın Vasas Obuda takımını konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak maç, sarı-lacivertlilerin C Grubu'ndaki mücadelesi olacak.
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi dördüncü turunun ilk haftasında yarın Macaristan'ın Vasas Obuda takımını konuk edecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmada Romanyalı Bogdan Laurentiu Stoica ile Sırp Tomislav Popovic hakem ikilisi düdük çalacak.
Sarı-lacivertliler, Macaristan temsilcisinin yanı sıra Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud ve İtalya'nın Numia Vero Volley takımlarıyla C Grubu'nda yer alıyor.
Fenerbahçe Medicana, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etmişti.
Kaynak: AA
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