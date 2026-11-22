Fenerbahçe Medicana, Melikgazi Belediye Spor'a 9'uncu haftada 3-0 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erkekler Voleybol 1'inci Ligi 9'uncu haftasında Fenerbahçe Medicana, Melikgazi Belediye Spor'a 3-0 yenildi. Gevher Nesibe Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 25-13, 25-15 ve 26-24 sonuçlandı.
SALON: Gevher Nesibe
HAKEMLER: Can Acar, Hasan Olgun
MELİKGAZİ BELEDİYE SPOR: Hakan, Aleksandr, Emre, Ataberk, Senica, Muhammet, Utku Çağlar (Ege, İsmail, Onur Yiğitcan, Cemal)
FENERBAHÇE MEDİCANA: Dağhan, Kaan, Muhammed Alaca, Yılmaz, Muhammed Taşan, Mehmet, Recep Çınar (Emin, Ahmet, Arda Eren, Seyid Hasan, Berke)
SETLER: 25-13, 25-15, 26-24
Melikgazi Belediye Spor, Erkekler Voleybol 1'inci Ligi 9'uncu haftasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yendi.
Kaynak: DHA
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