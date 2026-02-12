Fenerbahçe Medicana, Orion Stars'ı 3-1 Yendi - Son Dakika
Fenerbahçe Medicana, Orion Stars'ı 3-1 Yendi

12.02.2026 00:38
Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası play-off turunda Orion Stars'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Hollanda'nın Orion Stars ekibini 3-1 yendi.

SaZa Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setini Hollanda ekibi 25-18 üstün tamamlayarak 1-0 öne geçti.

İkinci seti 25-21, üçüncü seti 25-13 kazanan sarı-lacivertliler, dördüncü sette de rakibine 26-24'lük üstünlük kurarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Medicana, 19 Şubat Perşembe günü Orion Stars'la Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Fenerbahçe Medicana, Orion Stars'ı 3-1 Yendi

