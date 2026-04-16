Fenerbahçe Medicana: Şampiyonluk İçin Hırslıyız

16.04.2026 23:43
Eda Erdem, Fenerbahçe'nin finaldeki 5. maça uzanarak şampiyonluk hedeflediğini vurguladı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off finali dördüncü maçında VakıfBank'ı 3-2 yenerek seride durumu 2-2'ye getiren Fenerbahçe Medicana'da kaptan Eda Erdem, beşinci ve son müsabakada iyi performans sergileyerek şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Sarı-lacivertli takımda kaptan Eda ile Gülce Güçtekin ve Aslı Kalaç, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Final serisine yakışan bir maç olduğunu belirten Eda Erdem, "Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Son ana kadar iki takım da mücadelesini gösterdi. VakıfBank'ı da tebrik ediyorum. Güzel bir seyirci desteğimiz var. Destekleri için taraftarımıza teşekkür ederiz. Seride şu an durum 2-2. Beşinci maça uzadı. İnşallah o gün de iyi voleybol oynayıp kupayı kazanırız. Sezon finallerinde ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Sahada takım oyunu oynadığınız ve herkesi kullandığınız zaman oyun başka bir seviyeye çıkıyor. Beşinci maç çok zor olacak." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getiren milli voleybolcu, "Hayatını kaybedenlere baş sağlığı, ailelerine ve yaralılara acil şifalar ve sabırlar diliyoruz." dedi.

Gülce Güçtekin: "Umarım kupayı biz kaldırırız"

Fenerbahçe Medicana'nın 24 yaşındaki liberosu Gülce Güçtekin, çok iyi mücadele ederek galibiyete ulaştıklarını kaydetti.

Seriyi 5. maça taşıdıkları için çok mutlu olduğunu aktaran Gülce, "Umarım kupayı biz kaldırırız. Çok zorlu maçtı. Çok iyi savaştık. Birbirimize kenetlendik. Pazar günü de böyle oynarsak eminim kupayı biz alacağız." diye konuştu.

Aslı Kalaç: "Sezonu şampiyonlukla bitireceğiz"

Sarı-lacivertli ekibin milli oyuncusu Aslı Kalaç, şampiyon olacaklarına inancını ifade etti.

Çekişmeli bir final serisi oynadıklarını vurgulayan Aslı, "Seriyi son maça taşıdığımız için çok mutluyuz. Umuyorum ki son maçı alacağız ve sezonu şampiyonlukla bitireceğiz. İnanılmaz bir mücadele vardı. İki takım da şampiyonluk istiyor. Herkes savaşıyor. Artık son maç. Umuyorum çok güzel olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Röportaja bir yaşındaki yeğeni Kıvanç ile gelen Aslı Kalaç, "Bu sezon ilk defa maçıma geldi. Uğur getirdi. Sanırım son maça da getireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

