Fenerbahçe Medicana Şampiyonluk İçin Umutlu
Fenerbahçe Medicana Şampiyonluk İçin Umutlu

16.04.2026 22:19
Aslı Kalaç, Fenerbahçe'nin VakıfBank'ı 3-2 yenerek seriyi 2-2'ye taşıdığını ve son maça odaklandıklarını söyledi.

FENERBAHÇE Medicana forması giyen Aslı Kalaç, "Umuyorum ki son maçı biz alacağız ve sezonu şampiyonlukla bitireceğiz. Bugün inanılmaz bir mücadele vardı. Tabii ki iki takım da şampiyonluk istiyor. Çok uzun ralliler oluyor, herkes savaşıyor. Zor bir final serisi oynuyoruz. Bundan sonra her şey 19'unda. Son maç ve umuyorum ki her şey çok güzel olacak" dedi.

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Maçın ardından Fenerbahçe Medicana forması giyen Aslı Kalaç açıklamalarda bulundu. "Son maça taşıdığımız için çok mutluyuz. VakıfBank seride 2-1 öndeydi ve biz hep geriden geliyorduk. Umuyorum ki son maçı biz alacağız ve sezonu şampiyonlukla bitireceğiz. Bugün inanılmaz bir mücadele vardı. Tabii ki iki takım da şampiyonluk istiyor. Çok uzun ralliler oluyor, herkes savaşıyor. Zor bir final serisi oynuyoruz. Bundan sonra her şey 19'unda. Son maç ve umuyorum ki her şey çok güzel olacak. Taraftarımıza da çok teşekkür ederiz. Bugün çok güzel bir atmosfer vardı" sözlerini sarf etti.

Röportaja yeğeniyle katılan Aslı Kalaç, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Bu minik kanarya benim yeğenim. Kendisi 1 yaşında. İlk kez maçıma geldi ve uğurlu geldi. Sanırım onu da son maça götüreceğiz"

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Aslı Kalaç, Spor, Son Dakika

Maraş’taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia Cumhurbaşkanlığından açıklama var Maraş'taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Annesini darp eden şahıs tutuklandı Annesini darp eden şahıs tutuklandı
Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi
Şanlıurfa’daki okul saldırısında önemli gelişme 16 şüpheli gözaltına alındı Şanlıurfa'daki okul saldırısında önemli gelişme! 16 şüpheli gözaltına alındı
Kahramanmaraş’ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı 11 kişi feci şekilde can verdi Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 11 kişi feci şekilde can verdi

23:05
Biricik Suden’den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam
Biricik Suden'den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam
22:19
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
21:31
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
20:51
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
20:38
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
20:33
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
