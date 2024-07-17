Fenerbahçe Medicana, smaçör Liza Safronova'yı transfer etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Medicana, smaçör Liza Safronova'yı transfer etti

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, 19 yaşındaki smaçör Liza Safronova ile sözleşme imzaladı. Safronova, daha önce VakıfBank ve Havran Belediyespor formaları giymiş ve milli takımlarda da başarılı performans sergilemiştir. Ayrıca, Polonyalı pasör çaprazı Magdalena Stysiak ile de 1 yıllık sözleşme yenilenmiştir.

17.07.2024 15:19
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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, smaçör Liza Safronova'yı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, daha önce VakıfBank ve Havran Belediyespor formaları giyen 19 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

VakıfBank alt yapısından yetişen Safronova, 19 Yaş Altı Milli Takımı ile 2023 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanırken, 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde eden ay-yıldızlı ekibin de kadrosunda yer aldı.

Öte yandan, sarı-lacivertli ekibin kadrosunda bulunan isimlerden Polonyalı pasör çaprazı Magdalena Stysiak ile ise 1 yıllık sözleşme yenilendiğini duyuruldu.

Kaynak: AA

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