Salon: Burhan Felek
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Türk Hava Yolları: ?Bergmann, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Neriman Özsoy, Büşra Kılıçlı, Ratzke, (Melis Yılmaz, Tuğba İvegin, Alecrim, Çağla Çiçekoğlu)
Fenerbahçe Medicana: Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Cristina, Aslı Kalaç (Gizem Örge)
Setler: 14-25, 19-25, 14-25
Süre: 69 dakika (22, 24, 23)
Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Medicana, THY'yi 3-0 Yendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?