ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Fenerbahçe Opet'e 98-74 mağlup olarak seride geriye düştü. Rövanş ise 28 Mart Cuma günü Kayseri'de oynanacak.
Salon: İstanbul Metro Enerji Spor Salonu
Hakemler: Samet Biner, İsmail Binbir, Duhan Köyiçi
Fenerbahçe Opet: Kayla Renae McBride 21, Gabrielle Lisa Williams 19, Emma Rosa Meesseman 14, Nyara Sabally 17, Şerife Alperi Onar 8, Tilbe Şenyürek 6, Sevgi Uzun 10, Olcay Çakır Turgut 3
Melikgazi Kayseri Basketbol: Crystal Simone Dangerfıeld 19, Leann Powers 16, Sokhna Fall 15, Meltem Avcı Yılmaz 9, Şuğranur Hatice Sönmez 8, Kübra Erat 5, Gonca Karataş 2
Periyotlar:
1.Periyot: 22-16 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 37-38 (Melikgazi Kayseri lehine)
3.Periyot: 73-48 (Fenerbahçe lehine) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Melikgazi'yi Mağlup Etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?