Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının forvetleri Nicolo Melli ve Braxton Key'in sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncularımızdan Nicolo Melli, menisküs yırtığı nedeniyle sol dizinden artroskopik operasyon; Braxton Key ise sağ el 3. parmağındaki açık kırık nedeniyle cerrahi müdahale geçirmiştir. Ameliyatları başarıyla tamamlanmış olan oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz."