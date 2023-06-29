Fenerbahçe, Mert Müldür ile anlaşma sağladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Mert Müldür ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Mert Müldür ile anlaşma sağladı

29.06.2023 08:40

Fenerbahçe, transfer sezonuna hızlı bir giriş yaparak Kent ve Dzeko'yu kadrosuna kattıktan sonra yeni hedefi Mert Müldür oldu. Yabancı kuralının devam etmesi nedeniyle yerli pazarına yönelen Fenerbahçe, Mert Müldür ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Sassuolo'ya 2 milyon euro teklif etti ve İtalyan ekibinin yanıtı bekleniyor. Sassuolo'nun gelecek yıl sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcuyu uygun bir fiyata elden çıkarabileceği belirtiliyor.

Kent ve Dzeko'yu kadrosuna katarak transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'nin yeni hedefi Mert Müldür.

MERT MÜLDÜR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Yabancı kuralının devam edecek olması nedeniyle yerli pazarına da yönelen Fenerbahçe, Mert Müldür'ü gözüne kestirdi. Sarı-lacivertliler futbolcu ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.

TEKLİF 2 MİLYON EURO

Fenerbahçe bu transfer için Sassuolo'ya ise 2 milyon euro teklif etti. İtalyan ekibinin teklife vereceği yanıt bekleniyor. Gelecek yıl sözleşmesi sona erecek milli futbolcuyu Sassuolo uygun bir fiyata elden çıkarabilir.

Fenerbahçe, Mert Müldür ile her konuda anlaşma sağladı! Gözler Sassuolo'ya çevrildi
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Mert Müldür, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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