Fenerbahçe, Mert Müldür ile anlaşma sağladı

Kent ve Dzeko'yu kadrosuna katarak transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'nin yeni hedefi Mert Müldür.
Yabancı kuralının devam edecek olması nedeniyle yerli pazarına da yönelen Fenerbahçe, Mert Müldür'ü gözüne kestirdi. Sarı-lacivertliler futbolcu ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.
Fenerbahçe bu transfer için Sassuolo'ya ise 2 milyon euro teklif etti. İtalyan ekibinin teklife vereceği yanıt bekleniyor. Gelecek yıl sözleşmesi sona erecek milli futbolcuyu Sassuolo uygun bir fiyata elden çıkarabilir.
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