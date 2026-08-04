Fenerbahçe, Metalist 1925 ile yarı finalde - Son Dakika
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Fenerbahçe, Metalist 1925 ile yarı finalde

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Fenerbahçe, Metalist 1925 ile UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçına hazırlandı. Maç yarın TSİ 14.00'te.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Ukrayna ekibi Metalist 1925 ile yarın Belçika'da oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme etabı 5. Grup yarı final maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Gökhan Bozkaya yönetiminde müsabakanın oynanacağı Den Dreef Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. İdman, top kapma ve şut çalışmalarının ardından tamamlandı.

Fenerbahçe arsaVev-Metalist 1925 maçı, yarın TSİ 14.00'te başlayacak ve Fenerbahçe TV'den canlı yayımlanacak.

Format

Geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, 2026-2027 sezonuna Şampiyonlar Ligi ikinci eleme etabıyla başlayacak.

5. Grup'ta sarı-lacivertli takım, Ukrayna ekibi Metalist 1925 ile, Belçika temsilcisi OH Leuven de Sırbistan ekibi ZFK TSC Backa Topola ile eşleşti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final karşılaşmalarını kazanan taraflar, finalde karşı karşıya gelecek.

Organizasyonun final maçları ise 8 Ağustos'ta oynanacak.

Fenerbahçe arsaVev, finali kazanması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turuna yükselecek. Sarı-lacivertliler, ikinci eleme turunu ikinci veya üçüncü olarak tamamlaması halinde UEFA Avrupa Kupası'na katılacak.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Metalist 1925 ile yarı finalde - Son Dakika

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